Rapport: klimaatrampen leiden in 2025 tot meer verzekerde schade

ZÜRICH (ANP/RTR) - Klimaatrampen kunnen in 2025 leiden tot 145 miljard dollar aan verzekerde schade, omgerekend ruim 127 miljard euro. Dat is bijna 6 procent meer dan in 2024. Dit zou betekenen dat 2025 een van de duurste jaren ooit wordt, staat in een rapport van herverzekeraar Swiss Re.

De bosbranden in Los Angeles eerder dit jaar zijn een belangrijke factor in de verwachte cijfers. De geschatte verzekerde schade komt uit op 40 miljard dollar. Orkanen, stormen, overstromingen en andere natuurrampen kunnen het totaalbedrag dit jaar nog verder doen oplopen.

In 2024 bedroeg de verzekerde schade 137 miljard dollar. De totale schade door natuurrampen, inclusief niet-verzekerde schade, bedroeg dat jaar 318 miljard dollar. Dat is een stijging ten opzichte van de 292 miljard dollar in 2023.