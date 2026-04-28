Rechtbank Amsterdam vraagt oordeel EU-hof over huurverhoging

AMSTERDAM (ANP) - De kantonrechter van de rechtbank Amsterdam gaat op verzoek van negentien huurders vragen stellen over een huurverhoging aan het Europese Hof van Justitie. De huurders noemen hun huurverhoging oneerlijk en stellen recht te hebben op een terugbetaling.

Ze zijn het er niet mee eens dat de huur wordt verhoogd met het inflatiecijfer en met een opslag. In een vergelijkbare zaak stelde de kantonrechter eerder al vragen aan de Hoge Raad over dit huurprijswijzigingsbeding. De Hoge Raad oordeelde dat een opslag van maximaal 3 procent bovenop een verhoging met het inflatiecijfer niet oneerlijk is.

De negentien huurders willen nu een oordeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie. De kantonrechter gaat mee in dat verzoek en gaat vragen stellen.