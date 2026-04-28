ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Minister Heerma noemt vernielingen Loosdrecht 'onacceptabel'

door anp
dinsdag, 28 april 2026 om 14:19
anp280426118 1
DEN HAAG (ANP) - De vernielingen aan het gemeentehuis in Loosdrecht zijn "onacceptabel", vindt minister van Binnenlandse Zaken Pieter Heerma (CDA). "Publieke gebouwen zijn van ons allemaal, en daar blijf je van af. Burgemeesters, wethouders en raadsleden moeten hun werk veilig en zonder intimidatie kunnen doen."
Volgens de politie waren ongeveer vijftig relschoppers maandagnacht betrokken bij de vernielingen aan het gemeentehuis, dat deels leegstaat. Ze gooiden daarbij ruiten in en maakten een hek stuk. Vorige week vonden in Loosdrecht gewelddadige protesten plaats tegen asielopvang.
Heerma: "Iedereen heeft het recht om zijn of haar mening te uiten, maar schade aanrichten, dreigen of intimideren is nooit de juiste weg. Hiermee wordt een duidelijke grens overschreden en wordt de democratie onder druk gezet. Ik roep iedereen op om meningsverschillen op een respectvolle en vreedzame manier te blijven uiten."
loading

191702428 l normal none

anp 457636186

243665617_m

175543081_m

European-GDPs-in-2026_WEB-1

leontien-van-moorsel-rechts-en-wilma-van-bommel

Loading