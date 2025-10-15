De Pizzabakkers voorzien faillissement door gedwongen sluiting

AMSTERDAM (ANP) - Als de gedwongen sluiting van vier filialen van De Pizzabakkers in Amsterdam gehandhaafd blijft, stevent het bedrijf binnen een paar weken onvermijdelijk af op een faillissement. "Het water staat aan de lippen", betoogde de advocaat van het bedrijf woensdag voor de bestuursrechter in Amsterdam. De Pizzabakkers vechten de vorige maand door de Amsterdamse locoburgemeester gelaste sluiting bij de rechter aan. De opgelegde sluiting volgde op een reeks explosies waarvan de keten doelwit is geweest.

De gesloten filialen zitten aan de Plantage Kerklaan (twee panden), op de Overtoom en op de Haarlemmerdijk. In een paar weken tijd waren er aanslagen (dan wel pogingen daartoe) op vestigingen aan de Overtoom en de Plantage Kerklaan, die eigendom zijn van de oprichters van de keten. De burgemeester sloot de vestigingen half september in het belang van de openbare orde en veiligheid.

De sluiting geldt tot 12 maart volgend jaar. Die termijn heeft geen "stip aan de horizon" en is fataal voor de onderneming, betoogde de advocaat. Eerdere verzoeken om weer open te mogen gaan werden door de gemeente afgewezen.

'Ingewikkeld dilemma'

Volgens de gemeente vormen dit soort zaken "een ingewikkeld dilemma" voor de burgemeester. "De centrale vraag is: is er groot gevaar voor de openbare orde?" De politie zegt dat het risico op dit moment nog "heel hoog" is. De termijn van zes maanden is niet in beton gegoten, aldus de gemeente. "Er wordt continu getoetst wat de dreiging is, wat de inschatting is van de politie." Als die gunstig uitvalt, kan de termijn van sluiting worden bekort.

Waarom de pizzaketen geteisterd wordt door het geweld, is niet duidelijk.

De rechter besluit over een week over het verzoek van De Pizzabakkers om de sluiting ongedaan te maken.