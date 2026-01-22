Rechter vindt rechtszaak schuldeisers Hunkemöller te prematuur

AMSTERDAM (ANP) - Lingerieketen Hunkemöller hoeft een groep boze investeerders geen inzage te geven in documenten rond de "onteigening" van hun obligaties. De rechter in Amsterdam wees door de investeerders ingediende vorderingen donderdag af en noemde de zaak te prematuur en te speculatief.

Het gaat om een groep investeerders die eerder ruim 84 miljoen euro uitleende aan de Nederlandse keten. Later zouden ze door de directie van Hunkemöller en het Amerikaanse beleggingsfonds Redwood buitenspel zijn gezet via een serie onrechtmatige transacties. Uiteindelijk kwam de keten vorig jaar volledig in handen van Redwood.

Nu wilden de schuldeisers meer informatie en ook getuigen horen. De rechter gaat echter niet mee in hun verzoeken. "Een ander oordeel zou tot een ongeoorloofde fishing expedition leiden en daarvoor zijn voorlopige bewijsverrichtingen niet bedoeld", staat in de uitspraak.

In de Verenigde Staten lopen al wel procedures over vermeend onrechtmatig handelen. Maar de rechter wijst erop dat die nog niet tot een vonnis hebben geleid.