Rechter wijst bezwaren beveiligers over gunning Schiphol af

AMSTERDAM (ANP) - Schiphol heeft niet onrechtmatig of onzorgvuldig gehandeld in de aanbestedingsprocedure voor de beveiliging op de luchthaven. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald, nadat twee beveiligingsbedrijven afzonderlijk van elkaar een kort geding waren gestart om de gunning door Schiphol terug te draaien.

Schiphol maakte eerder dit jaar bekend dat de bedrijven I-Sec, Securitas en Trigion zijn gekozen om nieuwe beveiligingscontracten mee te sluiten. De niet-gekozen bedrijven G4S en CTSN maakten bezwaar en stelden onder meer dat Schiphol zou zijn afgeweken van de aanbestedingsprocedure.

De rechter oordeelt echter dat de bezwaren onterecht zijn en stelt ook dat de bedrijven hiermee te laat kwamen. De beslissing van Schiphol om de beveiliging te gunnen aan de bedrijven I-Sec, Securitas en Trigion blijft daarmee overeind.

De luchthaven stelde vorige maand nog de startdatum uit waarop de contracten met de drie gekozen bedrijven ingaan, vanwege de gang naar de rechter.