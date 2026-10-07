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Rechters wijzen onderzoek naar kunstmestbedrijf OCI af

Economie
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - Naar kunstmestproducent OCI hoeft geen diepgravend onderzoek te worden geopend, heeft de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam bepaald. Daarmee lijden minderheidsaandeelhouders van het bedrijf een nederlaag tegen Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte. Zij meenden op verschillende manieren benadeeld te zijn door Sawiris, die het grootste deel van OCI bezit.
Beleggersvereniging VEB voerde voor de ondernemingskamer aan dat er voldoende redenen zijn om te twijfelen aan een juist beleid bij OCI. Maar eerdere bezwaren van de aandeelhouders zijn volgens de ondernemingskamer weggenomen. Daardoor is er geen reden om nu nog een onderzoek te gelasten, vinden de rechters.
Het conflict draait onder andere om een voorgenomen fusie van OCI met het Egyptische bouwconcern Orascom, dat ook in handen is van Sawiris. Kleinere aandeelhouders vonden dat die deal hun werd opgedrongen, terwijl ze daar zelf geen belang bij hadden. Ze zouden worden opgescheept met Orascom-aandelen die voor hen niet interessant zijn.
Blokkade
In januari lukte het de VEB om die fusie tijdelijk te laten blokkeren door de ondernemingskamer. Rechters stelden toen twee tijdelijke bestuurders aan die de belangen van de minderheidsaandeelhouders moesten bewaken. Na die ingreep deed Sawiris ook een bod in contanten op OCI, dat als fair werd beoordeeld.
Volgens de ondernemingskamer is daarmee het grootste bezwaar tegen de fusiedeal weggenomen. De rechters wijzen er ook op dat het geëiste onderzoek de deal met Orascom in gevaar kan brengen, terwijl er ook kleinere aandeelhouders zijn die de deal willen laten doorgaan. Bij de overige klachten van de VEB zijn er volgens de ondernemingskamer te weinig concrete aanknopingspunten voor een verder onderzoek.
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