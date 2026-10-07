ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

ICT van Belastingdienst heeft komende jaren handen vol aan box 3

Samenleving
door anp
anp071026171 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - De komende twee jaar is zo ongeveer alle vrijgekomen ICT-capaciteit bij de Belastingdienst nodig voor de nieuwe vermogenswinstheffing en enkele andere belastingaanpassingen die het kabinet wil doorvoeren. Dat heeft staatssecretaris Eelco Eerenberg woensdag in een debat over de fiscus gezegd. Het kabinet waarschuwde al eerder dat het instellen van een heffing over winst uit spaargeld, aandelen en vastgoed in box 3 veel vraagt van de uitvoeringsorganisatie. "Dat gaat hobbelig worden", zei de D66-bewindsman nog maar eens.
Eerenberg kreeg van verschillende Kamerleden de vraag hoeveel ruimte er is voor andere ICT-projecten bij de Belastingdienst. "Het eerstvolgende moment dat je dus echt weer ruimte ziet aan de horizon is 2029." En ook dan verwacht de staatssecretaris dat de dienst alweer aan de slag moet met een volgende stap in box 3. In 2030 moeten namelijk ook andere investeringsobjecten zoals crypto's of kunst op basis van winst worden belast.
loading

POPULAIR NIEUWS

header-leenrente-spaarrente

Spaargeld bij ING, Rabobank of ABN AMRO? Elders krijg je nu rond de 3 procent, en zoveel loop je per jaar mis op €50.000

justitieminister yesilgoz wil rutte opvolgen1689127722

Had Yeşilgöz het dommer kunnen aanpakken? De VVD peilt nog 12 zetels

dit-is-niet-een-nieuw-bord-voor-medewerkers-van-een-nederlandse-bank

Deze geelgroene sticker is nu verplicht op Finse auto's: komt het ook naar Nederland?

IMG_4959

Goudstaven of zilveren munten thuis in de kluis? Vanaf 2028 betaal je daarover mogelijk elk jaar belasting, met een goud-ETF niet

317998876_m

Heb jij nog een doos op zolder? Deze oude videobanden zijn tienduizenden euro's waard

163666992_m

Omgekeerde wereld: deze 5 dingen maak je beter mínder vaak schoon

Loading