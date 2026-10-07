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Geheime dienst: Russen willen Deense defensiebedrijven saboteren

Samenleving
door anp
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KOPENHAGEN (ANP/RTR) - Rusland zou volgens een medewerkster van de Deense inlichtingendienst PET defensiebedrijven die producten voor Oekraïne maken, proberen te saboteren. Volgens Josefine Christensen van de PET is dit een belangrijke escalatie.
Rusland heeft Deense beschuldigingen van deze aard herhaaldelijk tegengesproken. Woensdag beschuldigde de Russische ambassade in Kopenhagen Denemarken van het uiten van "ongefundeerde beschuldigingen" aan het adres van Moskou.
Rusland publiceerde in april een lijst met Europese fabrieken van drones en dronebestanddelen die doelwit konden zijn.
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