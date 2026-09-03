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Rechtszaak tegen Apple in VK om apptrackingfunctie

Economie
door anp
donderdag, 03 september 2026 om 12:29
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LONDEN (ANP/RTR) - App-ontwikkelaars hebben Apple in Londen voor de rechter gedaagd. De zaak draait om de apptrackingfunctie van het Amerikaanse techbedrijf. Die houdt in dat apps de gebruiker om toestemming moeten vragen voordat ze die gebruiker op websites of in apps van derden kunnen volgen.
Volgens de app-ontwikkelaars stelt de functie strengere eisen aan andere app-uitgevers dan aan Apples eigen diensten. Apple zegt de functie te hebben geïntroduceerd om gebruikers zelf te laten bepalen of ze apps toestemming geven om hun activiteit te volgen. Critici stellen al langer dat Apple de functie misbruikt om zijn eigen diensten te promoten.
De rechtszaak werd donderdag aangespannen bij het zogenoemde Competition Appeal Tribunal.
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