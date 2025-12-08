ECONOMIE
Recordaandeel wind- en zonne-energie bij Duitse stroomopwekking

Economie
door anp
maandag, 08 december 2025 om 11:28
anp081225072 1
WIESBADEN (ANP/DPA) - De uitbreiding van windturbines en zonnepanelen heeft in Duitsland bijgedragen aan de opwekking van recordhoeveelheden hernieuwbare energie in juli, augustus en september. Volgens het Duitse statistiekbureau waren wind- en zonne-energie in het derde kwartaal goed voor een recordaandeel van 64,1 procent van de elektriciteitsopwekking.
Windenergie was opnieuw de belangrijkste energiebron. Het aandeel van elektriciteit uit fossiele brandstoffen daalde licht tot 35,9 procent. Bruinkool bleef de derde belangrijkste bron voor elektriciteitsopwekking in Duitsland, maar het aandeel daalde tot 20,6 procent van 36,2 procent in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De productie van gascentrales steeg met 8,1 procent op jaarbasis en was goed voor 12 procent van de binnenlandse elektriciteitsvoorziening.
Duitsland streeft ernaar de kolengestookte elektriciteitsopwekking uiterlijk in 2038 te vervangen door duurzame stroomopwekking. Het is echter nog onzeker of het land die koers kan vasthouden.
