Syrische interim-president roept jaar na val Assad op tot eenheid

Samenleving
door anp
maandag, 08 december 2025 om 11:31
anp081225073 1
DAMASCUS (ANP/AFP) - De Syrische interim-president Ahmed al-Sharaa heeft een jaar na de val van dictator Bashar al-Assad opgeroepen tot eenheid. Volgens hem moeten alle burgers met elkaar samenwerken om een sterk en stabiel land te kunnen bouwen.
Al-Sharaa rukte eind vorig jaar samen met zijn islamistische beweging Hayat Tahrir al-Sham (HTS) in hoog tempo op richting Damascus. Op 8 december 2024 vluchtte Assad naar Rusland, waarna Al-Sharaa de macht overnam.
Dat wordt maandag gevierd in de hoofdstad Damascus. Duizenden mensen zijn na het feestelijke ochtendgebed de straat opgegaan. Militairen gingen in parade door de stad en mensen zwaaiden met de nieuw ingestelde vlag.
Opbouw
Al-Sharaa heeft het afgelopen jaar geprobeerd Syrië weer op te bouwen en zijn land uit een internationaal isolement te halen. Hij ging onder meer op bezoek in het Witte Huis en kreeg sanctieverlichting.
Maar niet alle problemen van Syrië zijn direct verholpen. Het kwam dit jaar bijvoorbeeld meerdere keren tot geweld tegen alawieten en druzen.
