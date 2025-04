Recordaantal passagiers in 2024: dit zijn de 10 grootste luchthavens ter wereld

Na jaren van onzekerheid door de coronapandemie heeft het internationale vliegverkeer eindelijk weer vleugels gekregen. In 2024 stapten wereldwijd zo’n 9,5 miljard mensen in het vliegtuig — een stijging van 3,8 procent ten opzichte van het pre-coronajaar 2019. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Airports Council International (ACI) World.

De drukste luchthaven ter wereld blijft Atlanta’s Hartsfield-Jackson. Met ruim 108 miljoen passagiers in 2024, een stijging van 3,3 procent, voert het vliegveld opnieuw de wereldranglijst aan. De grootste groei wordt de komende jaren echter in andere regio’s verwacht.

Dubai International Airport steeg naar de tweede plek en hield die dit jaar stevig vast. Dallas Fort Worth in Texas bezet nu de derde plaats en zag het passagiersaantal sinds 2019 met maar liefst 17 procent stijgen.

Een opvallende binnenkomer in de top 10 is Shanghai Pudong. De Chinese luchthaven maakte een sprong van plek 21 naar 10, met een spectaculaire groei van 41 procent. Andere drukbezochte luchthavens in 2024 waren onder meer Tokyo Haneda, London Heathrow en Istanbul. Ook luchthavens in New Delhi en Denver deden het uitstekend.

De opmars van luchthavens in opkomende markten is volgens ACI een duidelijk signaal van veranderende verhoudingen in de luchtvaart. Terwijl Westerse landen nog altijd drukbezochte luchthavens kennen, zit de echte groei in landen waar luchtvaartinfrastructuur hard wordt uitgebouwd.

Top 10 drukste luchthavens ter wereld in 2024:

Atlanta (ATL) – 108,1 mln Dubai (DBX) – 92,3 mln Dallas Fort Worth (DFW) – 87,8 mln Tokyo Haneda (HND) – 85,9 mln London Heathrow (LHR) – 83,9 mln Denver (DEN) – 82,4 mln Istanbul (IST) – 80,1 mln Chicago O’Hare (ORD) – 80,0 mln New Delhi (DEL) – 77,8 mln Shanghai Pudong (PVG) – 76,8 mln

Bron: CNN