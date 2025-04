Man die bidon gooide tegen Van der Poel meldt zich bij politie

KORTRIJK (ANP/BELGA) - De man die tijdens de wielerklassieker Parijs-Roubaix een bidon in het gezicht van winnaar Mathieu van der Poel gooide, heeft zich gemeld bij de politie. Dat bevestigt volgens persbureau Belga het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. De verdachte zal worden verhoord.

Op de kasseistrook Templeuve, op ongeveer 33 kilometer van de finish in Roubaix, kreeg Van der Poel ineens een drinkbidon in zijn gezicht gegooid. Hij was bezig aan een solo richting de finish op de wielerbaan van Roubaix.

Van der Poel sprak na afloop duidelijke taal over het incident. "Dit kunnen we niet laten passeren", zei hij bij sportzender Sporza. "Het was een volle bidon en het deed veel pijn. Als ik die bidon op mijn neus krijg, is hij gebroken. Hopelijk kan de politie de man identificeren, want hier moet een proces van komen. Dit is poging tot doodslag", aldus de renner van Alpecin-Deceuninck, die de kasseienklassieker voor de derde keer op rij won.