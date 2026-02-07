Recordaantal passagiers op Belgische luchthavens in 2025

BRUSSEL (ANP/BELGA) - Belgische luchthavens hebben in 2025 een recordaantal passagiers verwelkomd. Volgens het Belgische persbureau Belga ging het in totaal om bijna 36,4 miljoen reizigers op de luchthavens van Brussel-Zaventem, Charleroi, Oostende, Antwerpen en Luik. Dat is een stijging van 4,5 procent vergeleken met een jaar eerder.

Het aantal reizigers ligt volgens Belga 850.000 hoger dan het vorige piekjaar 2019, voordat de coronapandemie toesloeg. Belga noemt het nieuwe record opvallend omdat Brussels Airport nog niet terug is op het niveau van 2019. Op de grootste luchthaven van België waren er vorig jaar 24,4 miljoen reizigers. Dat is weliswaar een stijging van meer dan 3 procent vergeleken met 2024, maar nog altijd bijna 2 miljoen minder dan in 2019.

Dat werd echter gecompenseerd door het nieuwe record van 11,2 miljoen passagiers voor Charleroi en de bijna 800.000 reizigers op de kleinere luchthavens van Oostende, Antwerpen en Luik, aldus Belga.