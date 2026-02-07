ECONOMIE
Schaatsster Sablikova meldt zich af voor 3000 meter in Milaan

Sport
door anp
zaterdag, 07 februari 2026 om 12:05
anp070226087 1
MILAAN (ANP) - Schaatsster Martina Sablikova heeft zich op de Olympische Spelen in Milaan afgemeld voor de 3000 meter. De 38-jarige Tsjechische kan niet starten wegens ziekte. Sablikova zou in de zesde rit rijden tegen Josie Hofmann uit Duitsland
"Er zijn geen woorden voor om uit te drukken hoe pijnlijk het voor mij is om aan te kondigen dat ik niet aan de 3000 meter ga beginnen. De moeilijkste sportieve beslissing van mijn leven", schrijft Sablikova op Instagram.
Sablikova won olympisch goud op de 3000 meter bij de Spelen van Vancouver in 2010. Ook won ze twee keer goud op de Spelen op de 5000 meter. De Tsjechische behaalde ook nog twee keer zilver en twee keer brons. Ze staat in Milaan voor de zesde keer op de Spelen.
