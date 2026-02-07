Saudische delegatie in Syrië om te praten over economie

DAMASCUS (ANP/RTR) - Een delegatie uit Saudi-Arabië is in de Syrische hoofdstad Damascus om te praten over economische samenwerking bij de wederopbouw van het land. De delegatie wordt geleid door de Saudische investeringsminister Khalid al-Falih, aldus het Syrische staatspersbureau SANA.

De delegatie is ontvangen op het presidentiële paleis in Damascus. Naar verwachting worden meerdere overeenkomsten getekend. Afgelopen week zei het hoofd van de Saudische investeringsautoriteit dat er voor meerdere miljarden aan deals worden getekend. Het zou onder meer gaan om een Saudische investering in een nieuwe Syrische luchtvaartmaatschappij en ook projecten op het gebied van telecom en vastgoed.

De Syrische president Ahmed al-Sharaa zoekt buitenlandse hulp voor de door burgeroorlog verwoeste economie van het land. Deze week werd bekend dat het Amerikaanse olieconcern Chevron een voorlopige deal heeft getekend voor het zoeken naar olie en gas in de wateren voor de kust van Syrië.