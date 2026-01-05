510,3 miljoen yen: Recordbedrag voor jaarlijks geveilde blauwvintonijn in Tokio

Een blauwvintonijn van 243 kilo is op de vismarkt in Tokio voor een recordbedrag van 510,3 miljoen yen (bijna 2,8 miljoen euro) verkocht. De vis, die werd gevangen voor de kust van Japan, is gekocht door Kiyoshi Kimura, de eigenaar van de restaurantketen Sushi Zanmai.

Kimura, die bekendstaat als de tonijnkoning, zei dat hij had verwacht de vis "iets goedkoper te kunnen krijgen, maar de prijs vloog omhoog". De veiling van de tonijn op de Toyosu-vismarkt aan het begin van het nieuwe zakenjaar is een Japanse nieuwjaarstraditie.

Sinds 1999 werd er niet zoveel neergeteld voor de blauwvintonijn op de veiling. In 2019 ging de tonijn voor een recordbedrag van 333,6 miljoen yen onder de hamer. Vorig jaar werd de blauwvintonijn voor 114,2 miljoen Japanse yen verkocht.

Internationaal is er forse kritiek op het vissen op blauwvintonijn door de Japanners.