Recordjaar beursuitbater Euronext door sterke handelsinkomsten

AMSTERDAM (ANP) - Beursuitbater Euronext, eigenaar van de aandelen- en optiemarkten in onder meer Amsterdam, Parijs en Lissabon, heeft in 2025 een recordjaar gedraaid. Topman Stéphane Boujnah zegt daarbij met "vertrouwen en vastberadenheid" begonnen te zijn aan 2026. Het beursbedrijf profiteert van hogere handelsinkomsten, meer beursgangen en overnames.

Euronext behaalde een omzet van 1,8 miljard euro vorig jaar, een stijging van ruim 12 procent. De nettowinst klom met 10 procent tot 642,9 miljoen euro. "In 2025 realiseerde Euronext opnieuw een jaar van dubbelcijferige groei", aldus Boujnah.

Vorig jaar werd de overname van ATHEX, het bedrijf achter de beurs in Athene, door Euronext bekendgemaakt. De beursuitbater verwacht dat de combinatie van ATHEX met zijn eigen beursplatforms jaarlijks miljoenen kostenvoordelen gaat opleveren.