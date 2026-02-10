Verdachte (25) doodschieten tieners op nieuwjaarsdag langer vast

AMSTERDAM (ANP) - De 25-jarige man uit Amsterdam die in januari werd opgepakt in het onderzoek naar het doodschieten van twee tieners op nieuwjaarsdag in Amsterdam Nieuw-West, blijft 90 dagen langer vastzitten. Daartoe is maandag besloten toen de verdachte voor de raadkamer verscheen, meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

De twee slachtoffers, Mohammad van 16 en Mohammed van 18, kwamen uit Syrië en verbleven in een asielzoekerscentrum in de hoofdstad. De politie vond hen op 1 januari 's avonds laat gewond in het Piet Wiedijkpark, na een melding over een schietincident. De tieners overleden ter plaatse aan hun verwondingen. Een derde jongen die bij de twee tieners was, wist te vluchten, net als de verdachte.