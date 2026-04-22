Opnieuw grijpt mobiele eenheid in bij azc-protest Loosdrecht

door anp
woensdag, 22 april 2026 om 21:06
LOOSDRECHT (ANP) - De mobiele eenheid heeft woensdagavond opgetreden bij een azc-protest in Loosdrecht. Het is voor de derde avond op rij dat in de Noord-Hollandse plaats de politie ingrijpt tegen demonstranten die tegen de komst van asielzoekers zijn.
Woensdagavond demonstreerden een paar honderd mensen bij het leegstaande gemeentehuis waar de asielzoekers moeten komen. Er werd veel vuurwerk afgestoken.
De mobiele eenheid kwam in de loop van de avond op de betogers af en meldde dat de burgemeester een noodbevel had afgekondigd en dat ze moesten vertrekken. De ME dreigde politiehonden te gebruiken en met wapenstokken te slaan. De demonstranten vluchtten daarna de omliggende wijken in. De ME staat op meerdere plekken opgesteld in de omgeving.
