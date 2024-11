Recordwinst en omzet Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al

TEL AVIV (ANP/RTR) - De Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al heeft in het afgelopen kwartaal een recordomzet en winst geboekt. Het bedrijf profiteert sterk van zijn vrijwel monopoliepositie, nu veel buitenlandse luchtvaartmaatschappijen hun vluchten naar het Israëlische Tel Aviv hebben geschrapt om de oorlog in het Midden-Oosten.

El Al ligt onder vuur van klanten in Israël en daarbuiten door beschuldigingen van prijsopdrijving sinds de oorlog in Gaza, die werd veroorzaakt door de Hamas-aanvallen in Israël in oktober vorig jaar. De luchtvaartmaatschappij heeft geprofiteerd van het feit dat grote Amerikaanse en Europese luchtvaartmaatschappijen hun vluchten naar Israël hebben stopgezet. Sommige maatschappijen verwachten deze niet eerder dan april 2025 te hervatten, terwijl andere geen datum hebben vastgesteld.

De Israëlische nationale maatschappij, die voor de Gaza-oorlog vaak moeite had om winstgevend te blijven, boekte in het derde kwartaal een nettowinst van 187 miljoen dollar. In dezelfde periode vorig jaar resteerde onder de streep een winst van 52 miljoen dollar. De omzet steeg met 44 procent tot 1 miljard dollar. De bezettingsgraad van passagiers nam toe tot 94 procent, tegen 88 procent in hetzelfde kwartaal vorig jaar.