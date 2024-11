NSC-leider Pieter Omtzigt keert per direct terug in de Tweede Kamer. Vanaf september zat hij op doktersadvies thuis. "Hiermee neemt hij de volgende stap in zijn re-integratieproces, waarmee hij de afgelopen weken thuis is begonnen", schrijft de partij in een korte persverklaring. Nicolien van Vroonhoven heeft in de tussentijd de taken van Omtzigt waargenomen. Voor de meeste taken blijft dat de komende tijd nog zo.