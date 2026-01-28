ECONOMIE
Rederij Maersk meldt verstoringen door winterweer Zuidwest-Europa

Economie
door anp
woensdag, 28 januari 2026 om 12:31
anp280126106
KOPENHAGEN (ANP) - Het Deense scheepvaartconcern Maersk meldt verstoringen in de dienstverlening als gevolg van extreem winterweer in Zuidwest- en West-Europa. Spanje wordt woensdag geteisterd door storm Kristin.
Onder meer de haven van Algeciras, in het zuiden van Spanje, heeft last van het weer. De haven is gesloten voor vrachtwagens en ook het geplande vertrek van schepen wordt uitgesteld.
Maersk stelt dat niet duidelijk is wanneer de werkzaamheden weer opstarten. Vooral havens in het westelijke Middellandse Zeegebied zijn getroffen. In de Golf van Biskaje verwacht Maersk de komende week ook vertragingen, doordat de weersomstandigheden daar verslechteren. De vertragingen hebben ook gevolgen voor de dienstverlening in Noord-Europa, meldt de rederij.
Spanje heeft last van het winterweer en storm met windstoten boven de 100 kilometer per uur. Scholen in meerdere regio's zijn uit voorzorg gesloten. De Spaanse meteorologische dienst waarschuwt woensdag voor "een gevaarlijke dag" als gevolg van storm Kristin.
