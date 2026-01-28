WK beachvolleybal 2027 wil stadion op de Hofvijver in Den Haag

UTRECHT (ANP) - Het WK beachvolleybal van 2027 in Nederland vindt plaats op een aantal "iconische locaties" in de speelsteden Den Haag, Amsterdam, Apeldoorn en Rotterdam. Dat meldt volleybalbond Nevobo in een persbericht. De organisatie hoopt onder meer in Den Haag te spelen in een stadion op de Hofvijver, net als in 2015.

Het is de tweede keer dat Nederland de wereldkampioenschappen organiseert. In 2015 vond het WK eveneens plaats in Den Haag, Amsterdam, Apeldoorn en Rotterdam. "We zijn ervan overtuigd dat we in alles het WK van 2015 gaan overtreffen", zegt Willem Overdiep van TIG Sports & Events.

"In Rotterdam vormt de in aanbouw zijnde Rijnhaven met stadspark en strand straks het hart van een groot volleybalfeest en in Apeldoorn is dat het Marktplein. We werken er met de gemeente Amsterdam aan om het WK Beachvolleybal op het Museumplein mogelijk te maken en in Den Haag werken we in nauwe samenwerking met de gemeente Den Haag aan een stadion op de Hofvijver."

Renovatie

"We hebben alleen ook rekening te houden met de renovatie van het Binnenhof. We hopen uiteraard zo snel mogelijk op groen licht", aldus Overdiep.

Het WK is van 13 tot en met 22 augustus in 2027.