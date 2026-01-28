ECONOMIE
Kremlin: geen 1,2 miljoen Russische slachtoffers in Oekraïne

Samenleving
door anp
woensdag, 28 januari 2026 om 12:24
MOSKOU (ANP/RTR/AF) - Er zijn volgens het Kremlin geen 1,2 miljoen Russische militairen omgekomen, gewondgeraakt of vermist sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Die schatting is afkomstig van het Center for Strategic and International Studies (CSIS). Datzelfde instituut concludeerde in zijn dinsdag verschenen rapport dat Rusland daarmee van alle grootmachten de grootste verliezen heeft geleden sinds de Tweede Wereldoorlog. Het Kremlin verwerpt de CSIS-schatting en stelt woensdag dat dergelijke rapportages niet betrouwbaar zijn.
Volgens het CSIS vielen er aan Russische zijde in 2025 alleen al zo'n 415.000 doden, vermisten en gewonden. Het aantal dodelijke Russische slachtoffers sinds het uitbreken van de oorlog schat het CSIS op circa 300.000. Voor Oekraïne ligt die schatting tussen de 100.000 en 140.000 omgekomen militairen.
