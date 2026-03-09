ECONOMIE
Rederij MSC staakt scheepvaart uit Golfregio tijdelijk om oorlog

Economie
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 22:01
GENÈVE (ANP) - Rederij MSC, een van 's werelds grootste containervervoerders, stopt tijdelijk met bepaalde ladingen uit de Golfregio vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Alle vracht die door de tijdelijke stop wordt getroffen, wordt door MSC gelost.
Het concern legt in een bericht aan klanten uit dat door de "lopende en uitzonderlijke veiligheidssituatie in het Midden-Oosten" sommige zendingen een "Einde van Reis" krijgen, ongeacht of de lading al op het schip zit of nog op het land staat.
Maandag werd ook bekend dat de Straat van Hormuz, een belangrijke vaarroute voor goederen en brandstoffen uit het Midden-Oosten, waarschijnlijk gesloten blijft. Die straat is de enige zeeverbinding van de Golf naar de Indische Oceaan. Bijna een kwart van 's werelds zeetransport van olie gaat erdoorheen, naast veel andere vracht.
MSC zegt dat de beslissing te maken heeft met de uitzonderlijke omstandigheden en dat het geen schending van contracten is.
