Israël telde vorige week meer aanvallen uit Libanon dan uit Iran

JERUZALEM (ANP) - Israël is de afgelopen week vaker aangevallen vanuit Libanon dan uit Iran. Dat meldde de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar op X, na een gesprek met Jeanine Hennis, de speciale VN-coördinator voor Libanon.

Israël begon negen dagen geleden, samen met de Verenigde Staten, met het bombarderen van Iran. Toen daarbij de ayatollah Ali Khamenei werd gedood, besloot de Libanese beweging Hezbollah om als vergelding Israël aan te vallen. Israël reageerde met grootschalige luchtaanvallen op Libanon.

Saar en Hennis spraken over de Israëlische troepen in het grensgebied, die vorige week iets verder Libanon in trokken. Volgens de minister is dat nodig om te voorkomen dat Hezbollah het noorden van Israël binnenvalt.

Hennis kwam afgelopen zaterdag met een verklaring waarin ze opriep tot gesprekken tussen Israël en Libanon. Volgens haar gaan de aanvallen vooral ten koste van de burgers in Libanon, net nu het land een relatief stabiele periode doormaakte.