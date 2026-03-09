Erdogan belt met Iraanse president na onderschepte raket

ANKARA (ANP/AFP/RTR) - De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft met zijn Iraanse ambtgenoot Masoud Pezeshkian gebeld over de raket die maandag werd neergehaald bij Turkije. Erdogan zei hem dat schendingen van het Turkse luchtruim "ongerechtvaardigd" zijn en dat de Iraanse aanvallen op landen in de regio niemand ten goede komen.

Pezeshkian heeft verklaard bereid te zijn om "de spanningen in de regio af te laten nemen", staat in een verklaring uit Teheran. "Op voorwaarde dat het luchtruim, grondgebied en de wateren van onze buren niet gebruikt worden om het Iraanse volk aan te vallen."

Het was de tweede keer in vijf dagen dat er een raket werd onderschept in het Turkse luchtruim.

Turkije heeft eerder aangeboden om te bemiddelen tussen Iran, Israël en de Verenigde Staten. Iran zei maandag dat ook China, Rusland en Frankrijk contact hadden opgenomen om te praten over een staakt-het-vuren.