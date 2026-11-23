ROTTERDAM (ANP) - De Oekraïense aanval op een Russisch marineschip bij Libië heeft gevolgen voor de overige scheepvaart in de regio, stelt de Nederlandse redersvereniging KVNR. "Hoe groter het gebied waarin militaire acties plaatsvinden, hoe groter ook het risico voor koopvaardijschepen en hun bemanningen", laat een woordvoerder weten. Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky is het Russische schip met behulp van zeven maritieme drones tot zinken gebracht.

De KVNR noemt het "zorgelijk dat het conflict zich al langere tijd ook op zee en buiten het directe oorlogsgebied manifesteert". Zo zijn tijdens de oorlog tussen Rusland en Oekraïne schepen aangevallen op de Zwarte Zee. Bij de oorlog in het Midden-Oosten zijn schepen rondom de Straat van Hormuz meermaals het doelwit geweest.

Het grote Deense scheepvaartconcern Maersk laat desgevraagd weten geen maatregelen te nemen na de aanval bij Libië. "Onze operaties in de Middellandse Zee gaan zonder onderbrekingen door."