Netanyahu vraagt president Herzog om gratie

Samenleving
door anp
zondag, 30 november 2025 om 12:20
bijgewerkt om zondag, 30 november 2025 om 12:58
 De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een gratieverzoek ingediend bij president Isaac Herzog. Dat melden Israëlische media als The Times of Israel en Haaretz op basis van het kantoor van Herzog.
Volgens een brief van Netanyahu's advocaat, Amit Hadad, kan de premier als hij gratie krijgt "in deze kritieke tijden al zijn tijd, capaciteiten en energie wijden" aan staatszaken.
Het kantoor van Herzog heeft in een reactie laten weten dat "dit een buitengewoon verzoek is met aanzienlijke gevolgen" als het wordt toegekend. "Nadat alle relevante adviezen zijn ontvangen, zal de president het verzoek op verantwoorde en oprechte wijze in overweging nemen".
Netanyahu is verdachte in een corruptiezaak. De Amerikaanse president Trump vroeg zijn collega Herzog eerder al om gratie te verlenen aan Netanyahu.
