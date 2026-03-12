ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vrijspraak voor vernielen graven Den Haag, wel cel voor inbraken

Samenleving
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 14:14
anp120326119 1
DEN HAAG (ANP) - De rechtbank in Den Haag heeft Stefan V. (34) donderdag vrijgesproken van het vernielen van 32 graven en urnen op begraafplaats Westduin in Den Haag en van diefstal van een gedenksteen en een grafmonument in februari en maart vorig jaar. De rechtbank legde hem wel acht maanden cel op voor twee inbraken in vakantiewoningen.
Het Openbaar Ministerie had eerder zestien maanden cel, waarvan acht voorwaardelijk, geëist tegen de man uit Roermond. Op de begraafplaats zijn spullen van hem gevonden, die wijzen op zijn mogelijke betrokkenheid bij de vernielingen. Ook was zijn telefoon in het gebied. "Dit maakt echter nog niet dat zijn betrokkenheid wettig en overtuigend is bewezen", aldus de rechtbank. "Het staat immers niet vast dat de verdachte degene is geweest die de vernielingen daadwerkelijk heeft gepleegd."
V. heeft de vernielingen altijd ontkend. Hij verklaarde de begraafplaats te hebben gebruikt om toegang te krijgen tot een volkstuinencomplex waar hij als dakloze sliep.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (4)

Een topeconoom voorspelt een 'zeer zware' recessie in 2027

generated-image (5)

NYT: Hoe Trump en zijn adviseurs zich lelijk vergisten

7b85806c3cc47c13c329040a9be7d708,bf730491

Beelden van ordinaire TV-datingshow zetten Noorse kroonprinses Mette-Marit opnieuw in een pijnlijk daglicht

IRANs_0

Olie weer boven de $100 want Iran blijkt op geen stukken na verslagen

GY1YGSsCvn4IwivkNTwdceFGL1aQwUc90xpzWOci

Toren in Dubai en drie schepen in brand door Iraanse drones

ANP-553078668

Zien: Jake Paul met klotsende oksels op podium bij Trump. Gaat Jutta's verloofde de politiek in?

Loading