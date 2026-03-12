Vrijspraak voor vernielen graven Den Haag, wel cel voor inbraken

DEN HAAG (ANP) - De rechtbank in Den Haag heeft Stefan V. (34) donderdag vrijgesproken van het vernielen van 32 graven en urnen op begraafplaats Westduin in Den Haag en van diefstal van een gedenksteen en een grafmonument in februari en maart vorig jaar. De rechtbank legde hem wel acht maanden cel op voor twee inbraken in vakantiewoningen.

Het Openbaar Ministerie had eerder zestien maanden cel, waarvan acht voorwaardelijk, geëist tegen de man uit Roermond. Op de begraafplaats zijn spullen van hem gevonden, die wijzen op zijn mogelijke betrokkenheid bij de vernielingen. Ook was zijn telefoon in het gebied. "Dit maakt echter nog niet dat zijn betrokkenheid wettig en overtuigend is bewezen", aldus de rechtbank. "Het staat immers niet vast dat de verdachte degene is geweest die de vernielingen daadwerkelijk heeft gepleegd."

V. heeft de vernielingen altijd ontkend. Hij verklaarde de begraafplaats te hebben gebruikt om toegang te krijgen tot een volkstuinencomplex waar hij als dakloze sliep.