Reisbranche: boekingen naar VS tijdens WK voetbal lopen achter

SCHIPHOL (ANP) - De boekingen bij reisorganisaties naar de Verenigde Staten voor komende zomer lopen achter, meldt reisbrancheorganisatie ANVR. In juni en juli organiseert het land het WK voetbal samen met Canada en Mexico. Er zijn al langer berichten dat de VS minder gewild zijn als reisbestemming.

Een woordvoerster van reisbranchevereniging ANVR kan niet zeggen hoe groot de achterstand precies is. Mogelijk speelt ook mee dat voetbalfans hun vlucht en verblijf zelf boeken en niet via een reisorganisatie. Ook weet nog lang niet iedereen of het gelukt is om een kaartje voor een van de wedstrijden te kopen. Voetbalbond KNVB maakt later deze maand bekend hoeveel interesse er vanuit Nederland is voor het WK.

"Er was ook veel negatief nieuws over de VS, wat altijd zorgt voor een stagnering in boekingen", licht de woordvoerster toe. De koepelvereniging verwacht dat de boekingen wel weer aantrekken als het WK dichterbij komt. "Er wordt nog altijd geboekt omdat het land zelf natuurlijk heel veel moois te bieden heeft en daar is niets aan veranderd."

Dollarkoers

De ANVR ziet intussen dat in december 10 procent minder vakanties naar de VS zijn geboekt vergeleken met december 2024. Ook boekten Nederlanders veel korter van tevoren een vakantie naar Noord-Amerika.

"Dit wijst erop dat de vroegboekingen voor de zomer van 2026 voor deze regio in december fors zijn achtergebleven", aldus de brancheclub. Enkele maanden terug liet de ANVR nog weten dat de boekingen naar de VS juist weer leken aan te trekken. Dat was deels te danken aan de gunstige dollarkoers voor toeristen uit eurolanden.

Vrijwel leeg vliegtuig

Er zijn meer signalen dat de VS een minder populair vakantieland wordt. Het AD publiceerde vrijdag een artikel met foto's van een vrijwel leeg vliegtuig naar de VS. De krant wees ook op cijfers van onder meer luchtvaartonderzoeker Cirium. De afgelopen maanden werden volgens Cirium 23 procent minder vluchten van Schiphol naar de VS geboekt voor juli vergeleken met een jaar eerder.

Luchtvaartmaatschappij KLM kan in aanloop naar de jaarresultaten van Air France-KLM op 19 februari niets kwijt over de verkoop van vliegtickets naar de VS.