Verdachte spionagezaak: fouten gemaakt, geen misdaden gepleegd

door anp
vrijdag, 06 februari 2026 om 13:58
ROTTERDAM (ANP) - "Ik zit hier als misdadiger, maar ik heb geen enkele schuld. Ik heb geen strafbare feiten begaan. Ik heb fouten gemaakt, maar ik voel me niet schuldig, moreel noch juridisch. Ik heb niets gedaan." Met deze woorden sloot Abderrahim El M., verdacht van het lekken van staatsgeheime stukken aan de Marokkaanse geheime dienst, vrijdag zijn strafproces bij de rechtbank in Rotterdam af. Woensdag eiste het Openbaar Ministerie twaalf jaar cel tegen hem.
El M. (66) was jarenlang werkzaam als analist bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). In oktober 2023 werd hij op Schiphol aangehouden toen hij op het punt stond naar Marokko te vertrekken. In zijn bagage werd een hoeveelheid geheime informatie gevonden; in daaropvolgende huiszoekingen vond de Rijksrecherche nog veel meer.
El M. werd tijdens zijn drie kwartier durende slotverklaring een paar keer emotioneel. Hij vindt de strafzaak "absurd" en "kafkaësk". Volgens het OM gaat het om een spionagezaak van uitzonderlijke omvang.
