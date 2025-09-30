Gelderland wil meer ruimte voor burgemeesters rond de wolf

ARNHEM (ANP) - De provincie Gelderland wil dat burgemeesters ruimere bevoegdheden krijgen voor noodsituaties met de wolf. De provincie uit in een brief aan demissionair minister Foort van Oosten (Justitie en Veiligheid) grote zorgen over de situatie rond het roofdier. Volgens de provincie zijn burgemeesters terughoudend om op te treden en ontbreekt het aan mogelijkheden daartoe. "Hierdoor kan er niet ingegrepen worden als er acuut gevaar dreigt."

De provincie schaart zich in de brief achter de recente oproep die gemeenten op en om de Veluwe aan het kabinet deden. Ook zij gaven in een brandbrief aan bezorgd te zijn over incidenten met de wolf en snel in overleg met de regering te willen over het aanpassen van wetgeving. Volgens de burgemeesters voelen inwoners zich steeds onveiliger en komt de wolf vaker in de buurt van mensen en bebouwd gebied.