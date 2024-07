Reisorganisaties in afrondende fase met afhandelen storingschade

LEUSDEN (ANP) - Reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen zijn druk bezig met het op pad helpen van de laatste reizigers die vertraging hebben opgelopen door de wereldwijde computerstoring van afgelopen vrijdag. Dat was van het weekend nog anders, toen sommige reisorganisaties zeker "10 procent van hun klanten moesten omboeken", zegt directeur Frank Radstake van reisbranchevereniging ANVR.

Volgens Radstake zijn de meeste leden van de ANVR, waaronder luchtvaartmaatschappijen TUI en Corendon, nu vooral bezig met het uitvoeren van maatwerk. "We zitten in de afrondende fase, maar onze ondernemingen moeten nog wel per getroffen klant kijken naar de beste oplossing." Om hoeveel getroffen reizigers het nog gaat, is onduidelijk.

De computerstoring leverde de organisaties niet alleen meer werk op, "maar ook meer kosten". Wat de precieze schade voor de organisaties bedraagt, is volgens Radstake nog onduidelijk. "We zijn nu vooral druk bezig met het op pad helpen van mensen." Radstake denkt niet dat de schade die de organisaties geleden hebben verhaald gaat worden. "In principe is het ondernemersrisico."