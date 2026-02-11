ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Reizen naar Cuba kunnen doorgaan door bijtankstop airlines

Economie
door anp
woensdag, 11 februari 2026 om 13:02
anp110226121 1
DEN HAAG (ANP) - Air France en Air Europa hebben besloten om via een tussenstop naar Cuba te vliegen, zodat ze onderweg kerosine kunnen bijtanken. Daardoor kunnen vakantiereizen naar het Caribische land vanuit Nederland voorlopig doorgaan, ondanks dat er in Cuba zelf sprake is van grote brandstoftekorten.
Air Europa, dat vanuit Spanje naar Cuba vliegt, heeft een extra stop ingelast op de Dominicaanse Republiek. Air France maakt voortaan een tussenstop op de Bahama's. Vanuit Nederland zijn er al langer geen directe vluchten meer naar Cuba.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Nederlandse reizigers naar Cuba dinsdag gewaarschuwd dat "de problemen met de energievoorziening" in dat land toenemen. Dat komt door een olieblokkade die is opgelegd door de Verenigde Staten.
Voorlopig gaan reizen naar het land wel door, laat directeur Bart van der Velde van reisorganisatie Djoser weten. Van zijn bedrijf is momenteel ook een groepsreis bezig in het land. Djoser houdt de situatie wel scherp in de gaten.
loading

POPULAIR NIEUWS

181289452_m

Waarom Nederlanders zich blauw betalen aan gas – en de rest van Europa niet

ANP-543120011

Gek genoeg geeft deze activiteit een stimulans aan je relatie

Scherm­afbeelding 2026-02-11 om 06.57.44

Sarah Ferguson is in de Verenigde Arabische Emiraten en beraamt een verbluffende comeback

2c408410-0697-11f1-9c2e-13936a78ae9c

Vader schiet dochter dood na ruzie over Trump en gaat vrijuit

shutterstock_2682085887

Waarom kinderen daders worden en wat mannen als Epstein drijft

ANP-543105577

Waarom begaafde kinderen lang niet altijd de top halen

Loading