Reizen naar Cuba kunnen doorgaan door bijtankstop airlines

DEN HAAG (ANP) - Air France en Air Europa hebben besloten om via een tussenstop naar Cuba te vliegen, zodat ze onderweg kerosine kunnen bijtanken. Daardoor kunnen vakantiereizen naar het Caribische land vanuit Nederland voorlopig doorgaan, ondanks dat er in Cuba zelf sprake is van grote brandstoftekorten.

Air Europa, dat vanuit Spanje naar Cuba vliegt, heeft een extra stop ingelast op de Dominicaanse Republiek. Air France maakt voortaan een tussenstop op de Bahama's. Vanuit Nederland zijn er al langer geen directe vluchten meer naar Cuba.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Nederlandse reizigers naar Cuba dinsdag gewaarschuwd dat "de problemen met de energievoorziening" in dat land toenemen. Dat komt door een olieblokkade die is opgelegd door de Verenigde Staten.

Voorlopig gaan reizen naar het land wel door, laat directeur Bart van der Velde van reisorganisatie Djoser weten. Van zijn bedrijf is momenteel ook een groepsreis bezig in het land. Djoser houdt de situatie wel scherp in de gaten.