Rentree als shorttrackster voelt voor Schulting 'heel natuurlijk'

MILAAN (ANP) - De terugkeer als shorttrackster voelde woensdag voor Suzanne Schulting "heel natuurlijk". Dat vertelde de 28-jarige Friezin na afloop van de training in de Milano Ice Skating Arena.

Schulting sloot bij de Olympische Spelen na bijna twee jaar weer aan bij de Nederlandse shorttrackselectie. Na de WK in 2024 in Ahoy richtte ze zich op het langebaanschaatsen. Nadat Schulting zich op die discipline voor de Spelen had geplaatst, besloot ze ook als shorttrackster mee te willen doen. Schulting komt volgende week vrijdag uit op de 1500 meter en hoopt ook de aflossing te mogen rijden.

"Het voelde totaal niet alsof ik moest wennen. In ieder geval niet aan de snelheden die we vandaag hebben gereden", aldus Schulting. "Tot de 1000 meter op de langebaan van afgelopen maandag ben ik hier niet echt mee bezig geweest. Mijn focus lag echt op de langebaan. Toen ik gisteren mijn tas met langebaanspullen uitpakte en mijn shorttrackspullen bij elkaar pakte, voelde ik wel echt weer de opwinding voor het volgende gedeelte van het toernooi."