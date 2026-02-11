ECONOMIE
Europese militaire steun aan Oekraïne flink hoger in 2025

Samenleving
door anp
woensdag, 11 februari 2026 om 12:59
anp110226120 1
KIEL (ANP) - De Europese militaire steun aan Oekraïne was in 2025 zo'n 67 procent hoger dan het gemiddelde van de drie oorlogsjaren ervoor. Dat meldt het Duitse Kiel Instituut, dat daarover cijfers bijhoudt. Doordat de VS hun handen af hebben getrokken van het leveren van die steun, ligt de totale militaire steun 13 procent lager dan in die jaren.
Het merendeel van die steun komt via de Europese Unie: bijna 90 procent van de donaties aan Oekraïne belandt daar via EU-instituten (35,1 miljard euro). West- en Noord-Europa zijn, buiten die institutionele bijdragen om, nog altijd de grootste financiers van Oekraïne. Met name de grote Europese economieën. Zo waren het Verenigd Koninkrijk en Duitsland goed voor tweederde van de West-Europese bijdrage.
Sinds afgelopen zomer geven de VS Oekraïne niet langer zelf militaire steun, maar kopen Europese landen de door Kyiv zo gewenste Amerikaanse wapens gezamenlijk in. Een groot deel van de NAVO-lidstaten neemt deel aan dat zogeheten PURL-programma.
