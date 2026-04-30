Reizigers Air France-KLM binnenkort nog duurder uit door oorlog

Economie
door anp
donderdag, 30 april 2026 om 13:42
PARIJS (ANP) - Tickets van Air France-KLM zullen nog duurder worden door de hoge brandstofkosten als gevolg van de Iranoorlog. Toch kan het luchtvaartbedrijf niet alle extra kerosinekosten doorberekenen aan reizigers, omdat het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern dan te veel klanten verliest.
Door de oorlog in Iran en de sluiting van de strategisch belangrijke Straat van Hormuz zijn brandstofprijzen de hoogte ingeschoten. Kerosine kost nu zo'n 190 dollar per vat, ruim een verdubbeling in vergelijking met een jaar geleden.
Air France-KLM heeft een deel van die prijsstijgingen voor dit jaar afgedekt met contracten, maar verwacht alsnog 2,4 miljard dollar extra kwijt te zijn. Daarvan kan het bedrijf zo'n 60 procent verhalen op de reiziger via hogere ticketprijzen. De prijsstijging per ticket die gerelateerd is aan hogere brandstofkosten is zo'n 50 procent, zei financieel topman Steven Zaat in een toelichting op de kwartaalcijfers.
