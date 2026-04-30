Brand 't Harde nog niet bedwongen, wind en hotspots 'zorgpunt'

door anp
donderdag, 30 april 2026 om 13:43
'T HARDE (ANP) - De natuurbrand op het defensieterrein bij 't Harde in Gelderland is nog niet bedwongen. Her en der zijn zogenoemde hotspots, warme plekken in de grond, die kunnen oplaaien. Bovendien gaat het donderdagavond waarschijnlijk harder waaien, wat het vuur kan aanwakkeren. Een brandweerwoordvoerder noemt die combinatie "een zorgpunt" en zegt dat het sein brand meester daarom nog niet kan worden gegeven.
Het gebied waar de brand woedt is volgens de brandweer wel onder controle, het vuur is "niet oncontroleerbaar" en slaat niet over. "Het is niet zoals woensdag. Toen was er een niet-overzichtelijke situatie waarbij het heel snel heel hard ging. Dat is nu niet. Maar het is nog zeker niet zo dat we alle voertuigen kunnen terugtrekken", aldus de woordvoerder. Hij verwacht dat de brandweer donderdagavond en vrijdagochtend nog wel bezig is met het bestrijden van de brand.
