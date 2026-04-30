Eigen 'Hormuz-coalitie' VS kan mogelijk Litouwen verwelkomen

door anp
donderdag, 30 april 2026 om 13:41
VILNIUS (ANP/RTR) - Litouwen denkt erover zich aan te sluiten bij de eigen 'Hormuz-coalitie' waar de Verenigde Staten aan werken. Het kleine NAVO-land neemt ook deel aan de oorspronkelijke Hormuz-coalitie die onder Brits-Franse leiding wil helpen bij het weer op gang brengen van de scheepvaart door de geblokkeerde Straat van Hormuz.
De Litouwse president Gitanas Nausėda gaat op korte termijn voorstellen dat zijn land toetreedt tot het Amerikaanse samenwerkingsverband in wording, zei hij donderdag. Het Litouwse parlement moet nog wel instemmen.
De VS werven deelnemers aan het nieuwe internationale verbond, dat vermoedelijk de 'Maritime Freedom Construct' gaat heten. Het is nog onduidelijk wat precies de bedoeling is en hoe dit MFC zich verhoudt tot de Hormuz-coalitie, waarin Nederland een van de voortrekkers is. Voor het Maritime Freedom Construct hebben zich publiekelijk verder nog geen gegadigden gemeld.
De Amerikaanse president Donald Trump heeft meermaals afgegeven op het Europese initiatief.
