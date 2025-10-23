ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schoof wil dat EU-klimaatdoelen 'haalbaar' blijven

Samenleving
door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 9:48
anp231025097 1
BRUSSEL (ANP) - Demissionair premier Dick Schoof verwacht dat de Europese klimaatdoelen overeind blijven, maar vindt dat wel gekeken moet worden naar het "uitvoeringsprogramma dat eronder ligt", zei hij voorafgaand aan overleg met EU-leiders in Brussel. "Hoe kunnen we dat makkelijker uitvoerbaar maken, zodat het voor burgers en bedrijven ook gewoon haalbaar is?"
EU-leiders buigen zich donderdag over het voorgestelde klimaatdoel van 2040, dat stelt dat de uitstoot 90 procent minder moet zijn ten opzichte van 1990. Lidstaten zullen zich daaraan committeren, maar willen tegelijkertijd wel "realistisch" en "pragmatisch" blijven over de competitiviteit van de EU, staat in de voorlopige slottekst van de top. Een herzieningsclausule moet mogelijk zijn als de concurrentiekracht in het geding komt, staat in de voorlopige tekst waarover donderdag een besluit wordt genomen.
Schoof zegt goede hoop te hebben dat die voorlopige conclusies het gaan halen.
loading

POPULAIR NIEUWS

45506763 m

Vergeet die acht glazen water per dag maar: wetenschappers onthullen hoeveel water je écht moet drinken

ANP-515336485

Russische regio’s bijna blut: ‘Nog maar voor drie dagen geld’

ANP-508621813

Opvallende ontdekking: coronavaccin maakt immuuntherapie tegen kanker veel effectiever

ANP-539411457

Ijskoude sfeer achter de schermen van Vandaag Inside: "We praten helemaal niet meer"

ANP-431542327

Dit is waarom Marco Borsato's familie volgende week afwezig is bij de rechtszaak

ANP-445071332

Desinfecterende handgels worden mogelijk verboden wegens 'kankerverwekkend'

Loading