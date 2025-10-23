Schoof wil dat EU-klimaatdoelen 'haalbaar' blijven

BRUSSEL (ANP) - Demissionair premier Dick Schoof verwacht dat de Europese klimaatdoelen overeind blijven, maar vindt dat wel gekeken moet worden naar het "uitvoeringsprogramma dat eronder ligt", zei hij voorafgaand aan overleg met EU-leiders in Brussel. "Hoe kunnen we dat makkelijker uitvoerbaar maken, zodat het voor burgers en bedrijven ook gewoon haalbaar is?"

EU-leiders buigen zich donderdag over het voorgestelde klimaatdoel van 2040, dat stelt dat de uitstoot 90 procent minder moet zijn ten opzichte van 1990. Lidstaten zullen zich daaraan committeren, maar willen tegelijkertijd wel "realistisch" en "pragmatisch" blijven over de competitiviteit van de EU, staat in de voorlopige slottekst van de top. Een herzieningsclausule moet mogelijk zijn als de concurrentiekracht in het geding komt, staat in de voorlopige tekst waarover donderdag een besluit wordt genomen.

Schoof zegt goede hoop te hebben dat die voorlopige conclusies het gaan halen.