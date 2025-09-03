ECONOMIE
Meisje met syndroom van Down uren spoorloos na blunder vervoerder

Samenleving
door Redactie
woensdag, 03 september 2025 om 17:56
FiatScudoachterzijdeopenmetrolstoelop2erij-294x221
Vervoerder Willemsen de Koning heeft bij de start van het schooljaar grote fouten gemaakt. Twee meisjes, afhankelijk van leerlingenvervoer, zijn in IJsselstein uit een touringcar gezet en aan hun lot overgelaten. Hun ouders zaten zo'n twee uur in grote angst. "Niemand kon me vertellen waar mijn dochter was." De vervoerder gaat diep door het stof. "Dit had nooit mogen gebeuren."
Dat meldt RTV Utrecht. Wat begon als een gewone schooldag eindigde voor de 15-jarige Emma maandag in een vreemd avontuur. Het meisje, dat het syndroom van Down heeft en drie keer per week naar bso-zorgboerderij Bij Sep Horses & Co in IJsselstein gaat, stapte in de touringcar die Willemsen de Koning aanbiedt. Maar ze had in een taxibusje moeten zitten na haar schooldag op Stip in Utrecht.
Niemand van de begeleiding merkte op dat Emma verkeerd zat. Vervolgens werd ze ergens in IJsselstein, op een afwijkende route van de touringcar, afgezet. Daarna liep ze samen met een ander meisje met een verstandelijke beperking bijna 4 kilometer naar de zorgboerderij. Een lange weg door buitengebied.
