Reuters: DeepSeek mag van China AI-chips Nvidia kopen

BEIJING (ANP) - China heeft AI-startup DeepSeek toestemming gegeven om hoogwaardige kunstmatige-intelligentiechips van het Amerikaanse Nvidia te kopen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen. Eerder hield Beijing de import van deze H200-chips nog tegen.

Aan de goedkeuring zijn wel voorwaarden verbonden die nog moeten worden vastgesteld, verklaarden de bronnen. Reuters meldde eerder deze week al dat de Chinese autoriteiten de Chinese techbedrijven ByteDance, het moederbedrijf van TikTok, Alibaba, bekend van webwinkel AliExpress, en internet- en gamebedrijf Tencent toestemming hebben gegeven om in totaal meer dan 400.000 AI-chips van Nvidia te kopen.

DeepSeek zorgde begin 2025 voor opschudding door een chatbot te lanceren die even goed functioneerde als ChatGPT van het Amerikaanse OpenAI, ondanks de Amerikaanse beperkingen op de export van de meest geavanceerde AI-chips naar China. De Amerikaanse regering gaf in januari echter weer toestemming voor de chipexport naar China.