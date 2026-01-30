Erdogan bereid te werken aan de-escalatie tussen Iran en VS

ANKARA/ISTANBUL (ANP/AFP) - De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft in een telefoongesprek zijn Iraanse ambtgenoot Masoud Pezeshkian gezegd dat Turkije bereid is te werken aan het wegnemen van de opgelopen spanningen tussen Iran en de VS. Erdogan wil "een faciliterende rol spelen voor de-escalatie" tussen de landen.

Erdogan ontvangt naar eigen zeggen ook de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi. Die is vrijdag in Istanbul aangekomen voor gesprekken met zijn Turkse collega Hakan Fidan.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft herhaaldelijk gedreigd met militaire acties tegen Iran. In juni vorig jaar bombardeerden Israël en de VS Iran twaalf dagen lang.

Iran en de VS hebben al ruim 45 jaar geen diplomatieke betrekkingen. De Islamitische Revolutie in 1979 en de machtsovername door sjiitische geestelijke Ruhollah Khomeini maakten een einde aan het bewind van de pro-Amerikaanse sjah en aan de officiële relaties tussen Iran en de VS.