Twee minderjarigen opgepakt voor mishandeling vlogger Bender

DELFT (ANP) - Twee minderjarige verdachten zijn vrijdag opgepakt voor het mishandelen van vlogger Bender en zijn cameraman in Delft, meldt de politie. Tijdens een bezoek van PVV-leider Geert Wilders werden de twee vorige week belaagd door een groep van tientallen jongeren, van wie sommigen gooiden met flessen en stenen. Ook zou Bender op zijn achterhoofd zijn geslagen.

Benjamin Buit, zoals de vlogger heet, liet achteraf weten geen aangifte te doen. Tegenover het ANP zei hij te denken dat dat geen zin heeft. "Ik heb dat wel vaker geprobeerd, maar er gebeurt toch niets mee. Je belandt op de grote stapel. In dat gedoe heb ik geen zin." Omdat er geen aangifte ligt, zijn de politie en het Openbaar Ministerie ambtshalve een onderzoek gestart. Daarvoor is geen aangifte nodig.