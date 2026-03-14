Reuters: groot banenverlies bij Facebook-moeder Meta door AI

MENLO PARK (ANP/RTR) - Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, is van plan duizenden banen te schrappen om kosten te besparen voor de grote investeringen die worden gedaan in kunstmatige intelligentie (AI). Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. Volgens de ingewijden kan het gaan om wel 20 procent van het personeelsbestand bij het Amerikaanse techconcern.

Meta denkt dat veel werk overgenomen kan worden of efficiënter kan worden uitgevoerd door AI. Topmanagers bij Meta hebben de afgelopen tijd gesproken over de plannen voor het banenverlies. Meta telde eind vorig jaar bijna 79.000 werknemers, aldus Reuters. In het najaar van 2022 en begin 2023 waren er ook al grote ontslagrondes om kosten te besparen.

Volgens de bronnen is er nog geen exacte datum bekend voor het begin van het banenverlies en is er ook nog geen definitief cijfer over de omvang. Meta gaf geen commentaar aan Reuters.

Superintelligentie

Meta zei bij de bekendmaking van de jaarcijfers van het socialemediabedrijf in januari dat nog veel meer zal worden uitgegeven aan AI. Zo gaat Meta de komende tijd in totaal 600 miljard dollar investeren in datacenters voor AI-toepassingen. Topman Mark Zuckerberg wil met al dat geld de infrastructuur, rekenkracht en het talent verzamelen om de competitieve AI-race te winnen. Hij streeft ernaar zogenoemde superintelligentie te bereiken, een theoretische mijlpaal waarbij AI-machines menselijke prestaties kunnen overtreffen.

Ook bij andere techbedrijven verdwijnen er banen vanwege AI. Zo maakte Amazon eerder dit jaar bekend nog eens 16.000 kantoorbanen te schrappen doordat veel werk overgenomen kan worden door AI.