CIDI wil meer maatregelen tegen antisemitische incidenten

AMSTERDAM (ANP) - Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) is "geschokt, bedroefd en zeer verontrust door de aanslag op een Joodse school in Amsterdam". Dat laat directeur Naomi Mestrum weten. Ze dringt aan op "concrete maatregelen" van bestuurders en politici tegen het toenemende aantal antisemitische incidenten.

"Na de recente aanslag op een synagoge in Rotterdam zat de schrik er al goed in binnen de Joodse gemeenschap. Dat synagogen en Joodse scholen doelwit worden van geweld laat een diep gevoel van angst achter. Deze aanslagen zijn puur antisemitisch en gericht op het intimideren van Joden in Nederland", zegt Mestrum.

Volgens haar zijn aanvallen zoals in Rotterdam en nu in Amsterdam "kwalijke pogingen om de Joodse gemeenschap in Nederland verantwoordelijk te houden voor een conflict elders. Het laat zien dat anti-Israël-sentimenten niet losstaan van antisemitisme: woede richting de Joodse staat slaat steeds vaker over op Joden zelf."