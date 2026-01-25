Reuters: India verlaagt importheffing op Europese auto's

NEW DELHI (ANP) - India is van plan importheffingen voor bepaalde auto's uit de Europese Unie fors te verlagen, meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Het tarief zou daarbij dalen naar 40 procent, terwijl dat nu nog kan oplopen tot 110 procent.

Aanstaande dinsdag kondigen de EU en India naar verwachting een handelsovereenkomst aan, waarbij Brussel hoopt dat ondernemers meer toegang krijgen tot het land met 's werelds grootste bevolking.

Volgens anonieme bronnen van Reuters is India van plan importheffingen van 40 procent te hanteren voor ongeveer 200.000 auto's uit de EU van boven de 15.000 euro met een verbrandingsmotor. Nu gelden nog importbelastingen tussen de 70 en 110 procent. Voor elektrische auto's gelden voorlopig geen verlaagde heffingen, omdat India binnenlandse fabrikanten wil beschermen. Na vijf jaar zou India ook de heffingen voor dit soort geïmporteerde auto's willen verlagen.